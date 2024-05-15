احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 7427 مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 14293 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 501 مخالفة السير بدون تراخيص، و40 دراجة نارية مخالفة، و7427 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و12 مخالفة موقف عشوائي، و355 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.