انتهى من تحليل المخدرات.. سائق أوبر يغادر مصلحة الطب الشرعي بقضية "فتاة التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

انتهى "ح.ا.ح.ع" -سائق أوبر- من سحب عينة دماء له وغادر مصلحة الطب الشرعي تنفيذا لقرار النيابة العامة في محاولة خطف وهتك عرض "فتاة التجمع".

واصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر ثان "سائق أوبر"، إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له لبيان مدي تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

وخرج "سائق أوبر" - بالكلبشات - وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك بعد ان أجرى التحاليل، ونقله سيارة الترحيلات إلي محبسه بقسم ثان مدينة نصر .

وقررت نيابة مدينة نصر ثان، أمس الثلاثاء، حبس سائق أوبر ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بمحاولة خطف وهتك عرض "ن.ع" والمعروفة إعلاميًا "فتاة التجمع".

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