"وضع يده على منطقة حساسة".. القبض على سائق بشركة نقل تحرش بطالب في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سائق بشركة نقل خاصة لاتهامه بالتحرش بطالب ثانوي أثناء توصيله إلى منزله داخل كومبوند بمدينة أكتوبر، حيث وضع يده على جزء حساس من جسده.

وكشف محمد سليم منتج فني، والد الطفل "يوسف" المجني عليه، عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له ابنه على يد سائق بشركة نقل خاصة، يبلغ من العمر ٤٩ عامًا، وقال إن ابنه طالب بالصف الأول الثانوي وكان عائدًا رفقة أصدقائه من الامتحان بمنطقة أبو النمرس، وكان يستقلون سيارة سويًا للعودة إلى منازلهم في أكتوبر.

أضاف سليم في تصريحات صحفية، أن أصدقاء ابنه غادروا السيارة أمام مدينة "دريم" ولم يتبقى سوى ابنه الذي كان يجلس بالمقعد الخلفي فطلب منه السائق الانتقال للجلوس بالمقعد الأمامي المجاور له، فاعتبر ابنه الأمر عاديًا وليس مُريبًا، لكن المتهم قام بوضع يده في صدر المجني عليه من أسفل التيشرت، فاندهش الشاب وشعر بأن الأمر ليس طبيعيًا.

أوضح سليم، أن السائق تمادى في أفعاله فجذب يد ابنه ووضعها على منطقة حساسة في جسده، إلا أن ابنه تصرف بهدوء حتى لا يقوم بأذيته ثم طلب من السائق الدخول من بوابة معينة لعلمه بوجود أمن مكثف بها، وفور وصول ابنه صرخ مستغيثًا بالأمن الذي التف حوله وتصادف وجود مدير أمن الكومبوند الذي تحفظ على السائق عندما أخبره الطالب بتحرشه به.

أشار سليم إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مدير أمن الكومبوند يخبره بما حدث مع ابنه، وتحفظه على السائق وطلب منه إبلاغ الشرطة، ثم توجه له مسرعًا وبعدها وصلت قوة من قسم شرطة أول أكتوبر التي اقتادت السائق إلى القسم، وتم تحرير محضرًا حمل رقم ٥٠٧٣ جنح قسم أول أكتوبر.