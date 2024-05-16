5 وجبات غذائية لمساعدة الطلاب على التركيز خلال فترة الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة رانيا أحمد بسيونى، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، المركز القومى للبحوث، إن فترة امتحانات الثانوية العامة هى الفترة الأكثر ضغوطا لكل الأسر المصرية.

وأكدت بسيوني، خلال مقالة علمية، أنه تتأثر صحة طالب الثانوية العامة سلبا بسبب كثرة الضغوطات والتوتر سواء بقلة أو تشتت التركيز وقد يمتد التأثير إلى بعض التقلبات في الشهية وعسر الهضم وأيضا قد ينخفض وزن بعض الطلاب أو يزداد وزن البعض بسبب قلة اقبالهم على تناول الطعام أو زيادة الإقبال على تناول الطعام للتخلص من التوتر.

وأشارت إلى أن التغذية السليمة تحافظ على التركيز وتعزيز الذاكرة وكذلك هناك بعض الأطعمة التى تقلل من التوتر والقلق مع الحفاظ على الصحة الجسدية للطالب وعدم تعرضه للإصابة ببعض الأمراض الفيروسية.

وفيما يلي نموذج لوجبة يوم الامتحان:

الإفطار: 3 ملاعق كبيرة شوفان عليه كوب من الزبادى وحفنة من المكسرات وملعقة عسل نحل أو نصف خبز بلدى أسمر + قطعة جبن قريش + ثمرة موز.

بعد الامتحان: نصف خبز بلدى + 1 بيض اومليت + شرائح من الخيار و الجرجير + كوب من اليانسون.

الغذاء: 1 سمكة ماكريل مشوى او ربع فرخة مشوية او 100 جم كبده مشوية + 5 ملاعق ارز او نصف خبز بلدى + طبق سلطة خضراء + 2 ملعقة طحينة.

بين الوجبات: طبق فشار + عصير ليمون بالنعناع.

العشاء: 1 ثمرة بطاطس مشوية فى الفرن بالزعتر و زيت الزيتون + 1 بيضه مسلوقة + شرائح من الخيار والطماطم و الجزر.

قبل النوم: كوب زبادى + ملعقة عسل نحل.