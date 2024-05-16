مضاد حيوي وماء مُقطر.. قائمة الأدوية التي حذرت منها هيئة الدواء مؤخرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

خلال الأيام الأخيرة، أصدرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من التحذيرات بشأن تشغيلات "مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات" لبعض الأصناف الدوائية في السوق المحلي.

من بين تلك التحذيرت، المنشور الدوري الذي أصدرته الهيئة وحمل رقم 27 لسنة 2024، حيث طالبت الهيئة بسحب ووقف تداول مستحضر "Paramol ped supp" للتشغيلة رقم: 604042 و 607032، من إنتاج شركة مصر، لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة، من قبل معامل هيئة الدواء.

و"بارامول" هو أحد أصناف الباراسيتامول لعلاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى.

كما أصدرت الهيئة منشورًا حمل رقم 28 لسنة 2024، للمطالبة بوقف تداول وضبط العبوات المغشوشة من مستحضر "Azrolid 500mg - 3 film coated tablets"، للتشغيلة رقم: 9013037، ومن إنتاج شركة العامرية؛ طبقًا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مُقلدة من هذا الصنف.

ويستخدم العقار كمضاد حيوي في علاج العديد من أنواع الالتهابات التي تسببها البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن.

وخلال الشهر الماضي، أصدرت الهيئة منشورا رقم 26 لسنة 2024، للمطالبة بسحب ووقف تداول مستحضر "Purified Water" للتشغيلة رقم: 230319، من إنتاج شركة "Pharma pack"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء.

وتضاف "الماء المقطر" إلى مختلف أنواع الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم، في هيئة مسحوق، بغرض الإذابة وعمل معلق.

كما أصدرت الهيئة خطاباً للتوعية حمل رقم 5 لسنة 2024، للتحذير من مستحضر "Bepanthen skin moisturizer cream"، للتشغيلة رقم: 88000688، ومن إنتاج شركة باير.

وأرجعت سبب التحذير إلى احتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر وذلك طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، مع العلم أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

وشددت الهيئة على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول المستحضرات بشكل عام.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وقالت إن التشغيلات الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري، مع ضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.