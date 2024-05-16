توصيلة الموت.. ضبط شخص استدرج سائقًا وألقاه في مجرى مائي ببلبيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالشرقية وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة سائق - مقيم بدائرة المركز- بأحد المجاري المائية بدائرة المركز.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن تحديد وضبط مُرتكبي الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث عقد أحدهم العزم على سرقة دراجة نارية بالإتفاق مع آخر على أن يقوم بتصريفها له، وبتاريخ الواقعة تقابل الأول مع المجني عليه بإحدى القرى بدائرة المركز واستدرجه بدعوى توصيله لإحدى الأماكن بدراجته النارية، ولدى وصولهما للمجرى المائي محل البلاغ طلب من المجني عليه النزول وقام بالتعدي عليه بالضرب وإلقائه بمياه المجرى المائي واستولى على الدراجة النارية وتوجه للثاني والذي قام بالتصرف فيها بالبيع للثالث مقابل مبلغ مالي اقتسماه سوياً، كما أرشد المتهمون عن المبلغ المالي والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.