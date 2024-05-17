الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي انعقدت بالبحرين.

صرح بذلك المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.