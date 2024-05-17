أطول نهار وأقصر ليل.. معهد الفلك يعلن موعد الانقلاب الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

قال الدكتور ياسر عبدالهادي الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية التي أعدها المعمل كشفت عن حدوث الانقلاب الصيفي يوم الخميس الموافق 20 يونيو المقبل في الساعة 11:52 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأضاف عبدالهادي، أنه وفقا لتلك الحسابات فعدد أيام فصل الصيف للعام الحالي 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة، موضحا أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي.

وأشار إلى أن هذا اليوم يمثل أطول نهار وأقصر ليل في العام، علما بأن هذا اليوم ايضا هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي.

وأوضح الدكتور ياسر عبدالهادي أن بعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا في السماء نحو الجنوب، لذا يسمى هذا اليوم بيوم "الانقلاب الصيفي" بحيث يكون النهار في نصف الكرة الشمالي أطول من الليل، ثم تتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومي إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفي الذي يوافق يوم 22 سبتمبر من كل عام تقريبا.

وأكد أنه من الأخطاء الشائعة القول بأن الصيف والشتاء ينشأن نتيجة لقرب أو بعد الأرض عن الشمس، والحقيقة العلمية هي أن الصيف والشتاء ينشأن بسبب انحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف.