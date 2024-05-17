خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة مسلحة.. مقتل سيدة وإصابة آخران في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة مشاجرة دامية في محافظة سوهاج، أدت إلى إصابة شخصين ووفاة سيدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين طرفين في دائرة المركز.

التحقيقات الأولية كشفت أن المشاجرة نشبت بين الطرف الأول المكون من ثلاثة أشخاص، جميعهم مصابون وتوفيت إحداهم نتيجة الإصابة، والطرف الثاني المكون من شخصين، وذلك بسبب خلافات حول الجيرة. تبادل الطرفان التعدي بالضرب، وأقدم أحد أفراد الطرف الثاني على إطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه الطرف الأول، مما أسفر عن إصابتهم ووفاة السيدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزة اثنين منهم بندقية آلية وفرد محلي وعدد من الطلقات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.