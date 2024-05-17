بعد تعرضه لحادث سير مروع.. تفاصيل التحقيقات والحالة الصحية للفنان "جلال الزكي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت التحقيقات وتحريات أجهزة الأمن بالجيزة، تفاصيل الحادث المروري الذي تعرض له الفنان جلال الزكي على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وأظهرت التحقيقات أن الحادث أسفر عن إصابة الفنان بكسر في الذراع الأيمن وكسور متعددة في الضلوع، بالإضافة إلى كدمة في الرئة.

نُقل الفنان على وجه السرعة إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ولا يمكن استجوابه في الوقت الحالي لسوء حالته الصحية.

تمكنت قوات الأمن من التحفظ على سائق السيارة الأخرى المتورطة في الحادث، وحررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا من المارة على طريق الواحات بوقوع حادث تصادم. تحركت القوات الأمنية فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الفنان جلال الزكي إلى المستشفى وتحفظت على السيارتين وسائق السيارة الأخرى لاستكمال الإجراءات القانونية.