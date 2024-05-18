للذكور والإناث.. فتح باب التقديم لمعهد معاوني الأمن اليوم (التفاصيل والشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الالتحاق بـ معهد معاوني الأمن 2024 عبر التقديم على الموقع الرسمي للوزارة moi.gov.eg اعتبارًا من اليوم 18 مايو الجاري وحتى الخميس 27 يونيو المقبل.

من هم معاوني الأمن:

هي فئه جديده تم استحدثها بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، فئة جديده من الشباب والفتيات، بديل لأمناء الشرطة والدرجة الأولي ومناديب الشرطة. وبهذا سيتكون الهيكل الشرطي خلال السنوات المقبلة من "مجند- غفير معاون شرطه -ضابط".

شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن 2024:

وتضمنت الشروط التقديم فى معهد معاونى الأمن ؛أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أوما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

كما تضمنت الشروط التقديم معهد معاوني الأمن 2024؛ أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، مالم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أنيمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

وضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.