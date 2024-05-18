شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطمئن أولياء أمور طلاب الإعدادية: الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024، وذلك بعدد من اللجان بمدرسة عبدالله بن رواحة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوراق التعليمية، ومدرسة الأبطال للتعليم الأساسى بنين بقرية صقيل التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، وذلك للوقوف على الإجراءات المتخذة والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات هذا العام حوالي 191068 طالبا وطالبة داخل 697 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، إذ تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

واطمأن اللواء أحمد راشد خلال جولته على توافر كل سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الإنضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظًا على تركيز الطلاب، مؤكدًا ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

واستمع محافظ الجيزة لتقييم الطلاب لمستوى امتحان مادة اللغة العربية، مشيرًا إلى أنه روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية، وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

وبعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برسالة طمأنينة لأولياء الأمور خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان، مؤكدًا لهم أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم والطلاب، مؤكداً أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وحرص اللواء أحمد راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس، موجهًا برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات الاحياء والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل علي حل أية معوقات قد تواجه الطلاب.

ومن جانبه، أوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأحمد السكرى رئيس حى الوراق، وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم، وبدوى علام رئيس مجلس الأمناء، وعبد الناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، وإيناس شوقى مدير فرع التأمين الصحى بالجيزة، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.