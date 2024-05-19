شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة وسفير كوريا الجنوبية يشهدان انطلاق الأسبوع الثقافي الكوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفير كيم يونغ هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المركز الثقافي الكوري في القاهرة.

حيث أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بتنظيم الأسبوع الثقافي الكوري، بما يُمثله من فرصة للاستمتاع بالفنون الكورية التقليدية والمعاصرة، والتي تتيح لنا التعرف على رصيد ضخم لحضارة ثرية ومتميزة.

كما رحبت وزيرة الثقافة بالفنانين الكوريين على أرض مصر، مشيدةً بعروضهم المتميزة، مثمنةً جهود المركز الثقافي الكوري ودوره في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، على مدار السنوات السابقة.

من جانبه، أعرب السفير الكوري، كيم يونغ هيون، عن سعادته البالغة بانطلاق الأسبوع الثقافي الكوري، بما يشمله من فعاليات ثقافية فنية متنوعة، تستهدف تعزيز التواصل بين شعبي البلدين، من خلال بناء جسور التعاون الثقافي الجاد والبناء بين الثقافتين المصرية والكورية ، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد زخمًا ثقافيًا في مضمار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الاتفاق مع وزيرة الثقافـــة على إطلاق أسبوع ثقافي مصري كوري مشترك.

فيما أكد السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون الثقافية، على عمق العلاقات الثنائية الثقافية بين البلدين، وأهمية المساعي الدؤوبة المبذولة إزاء تعزيز العلاقة بين شعبي البلدين من خلال الفنون والثقافة، مثمنًا جهود المؤسسات الثقافية، كالمركز الثقافي الكوري بالقاهرة، ودار الأوبرا المصرية، ودورهما المتواصل والبناء لتعزيز التقارب المنشود بين شعبي البلدين، والتأكيد من خلال الفنون والثقافة على أهمية نشر ثقافة السلام بين شعوب العالم.