شكرا لقرائتكم خبر عن جانتس مهددا نتنياهو: إذا واصلت طريقك الحالى سنتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بأنه إذا واصل طريقه الحالى سنتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلى جانتس إنه منح حكومة نتنياهو مهلة حتى العاشر من يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب.

وطالب جانتس حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو، مشيرا إلى أنه يجب العمل على إعادة مواطني الشمال إلى منازلهم بحلول سبتمبر المقبل.

وأكد جانتس أنه على نتنياهو أن يختار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة، وأكد جانتس أنه وزملائه سيفعلون كل ما بوسعهم لتغيير المسار.

وأضاف جانتس أن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول، مشيرا إلى أن من يتحكمون فى دولة إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن وجزء من السياسيين يفكرون فقط فى أنفسهم.