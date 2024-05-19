شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: نخطط للوصول لـ30 مركز إبداع ونستهدف 400 ألف مدرب فى السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع وصناعة الإلكترونيات، أن مراكز الإبداع تستهدف أن يكون في كل محافظة مركز إبداع يعطي توعية للشباب بمجالات التكنولوجيا والدولة توفر دعم لشغل هذه الوظائف، مفيدا بأن تخطيهم الوصول لـ30 مركز إبداع خلال سنة ولديهم حاليا 20 مركزا.

وأوضح حسام عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن هذه المراكز تقدم باقة متكاملة من الخدمات تبدأ بورش العمل ودورات تدريبية بهدف التوعية حتى يعرف الشباب ريادة أعمال ومهارة ريادة أعمال والمهارات مثل البرمجة والتسويق الإلكتروني، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الخدمات هدفها توليد الأفكار.

وتابع: "عندنا لكل مركز إبداع ما يسمى بمؤشرات أداء ونعد الشركات الناشئة وعدد رواد الاعمال، وبنشوف اللي بيشتغلوا في الأعمال الحرة ومتوسط الدخل الدولاري وعدد المتدربين وكل هذه البينات نحصيها بدقة، وحتى الآن في 55 شركة تم انشاءها منذ بدأنا من سنتين، ونستهدف 400 ألف مدرب كل عام ونرحب بالبراعم والشباب".

واستكمل: "نسعى لريادة قاعد الوعي بالتكنولوجيا وتوفر مبادرات ومنح البراعة للأطفال وتلاميذ المدارس، ونرحب بالأطفال من المرحلة الابتدائية ونقدم لهم علوم البرمجة بشكل مناسب لهم، ونعد الدرسين بأدوات البرمجة البسيطة مرورا بالمعلومات المتقدمة وصولا لمرحلة التخصص".

