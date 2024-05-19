شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان الذى تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي، حيث إنها تهدف في المقام الأول إلى حصول المواطن على كوب لبن آمن وصحى ونظيف، حيث وصل عدد المراكز حاليا إلى 282 ما بين حديث وتم تطويره وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية في عملية الإشراف على التطوير.

وتتمثل أهداف المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان فى تحسين جودة اللبن وزيادة الإنتاجية وتحسين دخل المغربين فضلا عن توفير فرص عمل.

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وفى التقرير التالى نتعرف على مكونات المشروع:

‏1- تطوير البنية التحتية لمراكز تجميع الالبان يشمل ذلك إنشاء مراكز جديدة وتطوير مراكز قائمة وتجهزيها بأحدث التقنيات.

‎2- تدريب المدربين على استخدام التقنيات الحديثة في تربية الأبقار وإنتاج اللبن ويشمل ذلك توعية المدربين بأهمية تحسين جودة الألبان وطرق زيادة الإنتاجية.

‎3- دعم المربين في شراء المعدات والأدوات اللازمة لتربية الأبقار وإنتاج اللبن ويشمل ذلك توفير قروض ميسرة للمدربين لشراء المعدات والأدوات اللازمة.

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‎4- توفير أسواق لتصريف منتجات اللبن وذلك بإنشاء أسواق جديدة وتطوير أسواق قائمة وربط المربين بالموزعين والتجار .

