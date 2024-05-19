شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرة "ازرع" التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية إن مبادرة "ازرع" التابعة للهيئة والتى تدخل ضمن أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى، تساهم فى حل الأزمة الاقتصادية، فهى لا تتعامل مع قضية الأمن الغذائى فقط ولا تتعامل مع قضية الأمن المائى فقط لأن جزءا من التدريبات التى تعطى لصغار الفلاحين على أنواع الرى وترشيده هى نقطة هامة وجوهرية.

وأوضح خلال تصريحات خاصة، أن جزءا من الأزمة الاقتصادية يعود إلى استيراد مواد غذائية أو مكونات تصنيع، وأتصور أن يكون الحل طويل الأمد فى مصر للتعامل مع أزمة العملات الصعبة، من خلال زيادة الزراعة وزيادة التصنيع.

وأضافت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية بالهيئة، أن قطاعى الزراعة والصناعة يعتبران القاطرة التى ستدفعنا للأمام، موضحة أن الهيئة لديها نجاح فى قطاع الزراعة بشكل خاص منذ 70 عامًا، ويأتى ذلك من اهتمامها بصغار المزارعين، كما أن سبب اختيار الهيئة الإنجيلية لمبادرة أزرع هى أن قاطرة التنمية تعتمد على الزراعة بشكل كبير.



