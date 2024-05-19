سمير فرج يكشف مفاجأة بشأن احتلال إسرائيل محور فيلادلفيا -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل اختراق إسرائيل لمحور فيلادلفيا.

وقال اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن إسرائيل اخترقت محور فيلادلفيا اختراقات بسيطًا، بالتزامن مع احتلال معبر رفح الفلسطيني؛ لمنع دخول المساعدات والضغط في عملية التفاوض.

وأضاف "فرج"، أن نتنياهو لم يحقق أهدافه من الحرب في غزة مما يعرضه للمساءلة، زيادة على أنه معرض للسجن في قضايا فساد ورشوة، معلقا: محور فلاديلفيا –وفق اتفاقية السلام- منطقة عازلة، ودخول دبابات إسرائيلية للمحور كان لمدة نصف ساعة فقط وانسحبوا فورا وتم نشر فيديوهات لدخول القوات، ليتم الترويج بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المحور.

واختتم اللواء سمير فرج قائلا: وزير الدفاع الإسرائيلي صرح بأنه لا يؤيد طريقة إدارة الحرب من قبل نتنياهو، ومن يؤيد نتنياهو يريد إقالة وزير الدفاع وحل حكومة الحرب واحتلال غزة، ومصر تدير الأزمة بصورة رائع وهناك 4 مراكز إدارة أزمات تعمل باستمرار لاتخاذ القرار الأفضل الذي يؤمن الشعب المصري.