١٠ صور للتحفظ على لانشون مجهول المصدر ومخابز مخالفة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تمكنت مديرية التموين بالعاصمة من خلال عدة حملات رقابية، من ضبط وتحريز طن و800 كيلو من اللانشون مجهول المصدر بنطاق حدائق القبة وضبط وتحريز 5 أطنان دقيق من مخبزين سياحيين بالوايلي وتحرير 500 محضر لمخالفات المخابز المدعمة وتحرير 330 محضر لمخالفات الأسواق والمحال التجارية.

يأتي ذلك استمرارًا في المضي قدما في اتجاه القضاء علي جميع اوجه الغش والاحتكار للسلع الأساسية ومنع التلاعب بقوت المواطن ومن خلال الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة لمديرية تموين القاهرة والتي تتم ليل نهار علي قدم وساق بجميع احياء ومناطق العاصمة.

كما تمكنت عدة حملات رقابية موجهة بتعليمات مشددة من وكيل اول وزارة التموين ومديرتموين العاصمة ناصر ثابت عبدالسلام ومن خلال التنسيق بين الرقابة التجارية والتموينية بمديرية التموين فقد تم تحرير محضر لصاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدائرة حدائق القبة، حيث تم ضبط والتحفظ على 1 طن و800 كيلو من اللانشون مجهول المصدر وقد تم عرض الموضوع علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وضمن الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة علي المخابز السياحية لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي والالتزام بالقوانين والمواصفات التي وضعتها الدولة فقد تم تحرير محضرين دقيق بنطاق الوايلي بالعباسية، الأول مخبز سياحي وتم تحرير محضر وتحريز 3 أطنان ونصف دقيق استخراج 72%.

كما تم تحرير محضر لمخبز سياحي آخر بذات النطاق وتحريز طن ونصف من الدقيق للقيام بمخالفات البيع بأزيد من السعر الرسمي ونقص وزن وبيع خبز غير مطابق للمواصفات، كما حررت الرقابة التموينية بتموين العاصمة 500 محضر مخالفات للمخابز المدعمة تنوعت مخالفات هذه المحاضر ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات.