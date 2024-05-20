"الزراعة": إقبال كثيف في أول أيام معرض زهور الربيع بالدقي -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم معرض زهور الربيع الذي يقام بالمتحف الزراعي بالدقي، في دورته الـ ٩١ وتستمر فعالياته لمدة شهر كامل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المعرض شهد في الساعات الأولى من إقبالا كثيفا من الجمهور والمواطنين، المهتمين بنباتات الزينة وزهور القطف، والذين أبدوا إعجابهم بالمعرض وتنظيمه، المعروضات والمنتجات التي تقدمها الشركات العارضة.

ويشارك في معرض هذا العام ما يزيد على ٢٠٠ عارض من شركات القطاع الخاص والحكومي، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجالات زهور الزينة و القطف ونباتات الظل، وتنسيق الحدائق والصبارات النادرة.

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة الدعم والتيسيرات اللازمة للعارضين وتوفير سبل الراحة لهم، فضلا عن التيسير على المواطنين من زائري المعرض، ومحبي الزهور، والمناظر الخلابة.

ويُعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 91 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

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