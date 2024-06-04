نصيحة لطلبة الثانوية العامة.. اشربوا المياه لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي، إنه من الطبيعي حدوث قلق في البيوت بسبب امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن التوتر أمر طبيعي في هذا الوقت.

وأوضح، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لكي نوفر بيئة جيدة للطلاب، أولا علينا بأن نترك الأبناء يعبروا عن قلقهم، ونسمع لهم ولا نعمل دور الناصح أو المعلم، وعلينا زيادة شرب الماء لكي يقلل من حساسية الجهاز العصبي وخلاياه وبالتالي يقل التوتر".

وشدد على ضرورة العمل على زيادة الغذاء الصحى من السلطات والخضروات، إضافة إلى ضرورة تنظيم الوقت وساعات المذاكرة، والتخفيف من الضغوط على الطلاب بأوقات راحة.

