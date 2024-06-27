شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الأطباء تناقش إعلان جامعات قبول خريجى الثانوية بكليات الطب بمجموع 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت نقابة الأطباء، كافة الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 28 يونيه، الساعة الثانية ظهراً بمقر النقابة، على أن يبدء التسجيل من الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، أن الجمعية العمومية العادية ستناقش وتعتمد ميزانية النقابة لعدة سنوات، نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد العمومية منذ جائحة كورونا في 2018، وحتى الآن، فضلا عن تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانيات السابقة

وأضاف عبد الحى: كما ستناقش العمومية مواقف النقابة من قانون المسؤولية الطبية، وآخر المستجدات في ملف مكافأة الامتياز وإعلان بعض الجامعات الأجنبية عن قبول طلاب للالتحاق بكلية الطب بمجموع 50% في الثانوية العامة.

وأشار الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء، إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 28 يونيو سيتم انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 12 يوليو فى نفس الموعد.



