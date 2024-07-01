بقدرة 200 ميجاوات.. بدء التشغيل التجاري للمحطة الشمسية لتوليد الكهرباء بأسوان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بدأ اليوم الإثنين، التشغيل التجاري للمحطة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات كوم أمبو - أسوان، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية و على رأسها مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية.

وقامت وزارة الكهرباء، بإسناد مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات لشركة ACWA POWER بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان بنظام الـ BOO مما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع والتي تقدر تكلفتها 168 مليون دولار.

وقامت الشركة ACWA POWER بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية "برئاسة كل من البنك الأوروبي للتنمية والاعمار EBRD والبنك الإفريقي للتنمية AfdB)، ومشاركة كلا من صندوق أوبك، صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، صندوق المناخ الأخضر، البنك العربي "أبيكورب" وذلك بطاقة إنتاجية تكفي لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية وتوفر مايعادل حوالى 15 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى شهريا.

وتم بدء العمل بالموقع بتاريخ 11 ابريل 2023 مما ساهم في توفير ما يزيد عن 1900 فرصة عمل للمجتمع المحلي بالتعاون المشترك بين إدارة المشروع والتنسيق الكامل مع محافظة أسوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

و تحتوى المحطة على 387,465 من الألواح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الأوجه بالإضافة إلى 952 عاكس كهربي على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني اكسيد الكربون سنوياً.

وتم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت تربط المحطة بمحطتى غرب سلوا و محطة محولات بنبان 1