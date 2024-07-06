بحضور مرتضى والوزير وحجازي.. 28 صورة من حفل زفاف نجل النائب طارق عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

احتفل النائب طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مساء الخميس الماضي، بزفاف ابنه المستشار عز طارق عبد العزيز.

أقيم حفل الزفاف داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على نهر النيل بوسط القاهرة.

وحضر الحفل، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية السابق، والمستشار بهاء أبوشقه، وكيل أول مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

كما حضر أيضًا الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، فضلا عن عدد كبير من نواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.