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اليوم.. محاكمة متهم في قضية "مدينة الإنتاج الإعلامي"

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اليوم.. محاكمة متهم في قضية "مدينة الإنتاج الإعلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تنظر محكمة جنايات الجيزة، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي".
كان المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، في 2 أغسطس عام 2013، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ "أحداث مدينة الإنتاج".
ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة، واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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