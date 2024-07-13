اليوم.. محاكمة متهم في قضية "مدينة الإنتاج الإعلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي".

كان المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، في 2 أغسطس عام 2013، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ "أحداث مدينة الإنتاج".

ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة، واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.