وزير الإسكان: 10 مدن جديدة بإجمالى 35 موقعًا من المُقترح أن يُقام بها غُرف فندقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا، استعرض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة بقطع الأراضى التى يُمكن استغلالها لبناء نحو 250 ألف غرفة فندقية، لاستيعاب 30 مليون سائح سنويًا، وهو أحد المستهدفات التى توليها الحكومة أهمية خاصة خلال الفترة الحالية.

وحضر الاجتماع كل من وشريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، ويُمنى البحّار، نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.



وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الفرص الاستثمارية بالنشاط الفندقي بالمدن الجديدة والمحافظات، مُشيرًا إلى وجود مُقترحات باستيعاب أكثر من 200 ألف غرفة فندقية بالمناطق والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية.

وفى هذا الصدد، أوضح أن هناك 10 مدن جديدة و 3 محافظات، بإجمالى 35 موقعًا، من المُقترح أن يُقام بها غُرف فندقية، مُضيفًا أنه يوجد 16 موقعًا مُقترحًا من قِبل الهيئة العامة للتنمية السياحية لإقامة غُرف فندقية، بينما يبلغ إجمالى مساحات الأراضى المُقترحة من "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" و"الهيئة العامة للتنمية السياحية" 1381 فدانًا.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من قطع الأراضي للنشاط الفندقي، مشيرًا إلى أنه في منطقة مركز مارينا العلمين وامتداده الجنوبي يوجد 12 فرصة استثمارية للنشاط الفندقي التي يمكن أن تضيف نحو 3 آلاف غرفة فندقية، مستعرضًا هذه الفرص على حدة.

واستطرد الوزير أن هناك 10 فرص استثمارية فى مدينة العلمين الجديدة بإمكانها إضافة 9 آلاف غرفة فندقية، مستعرضًا هذه الفرص كل على حدة، مضيفًا كذلك أن هناك فرصتين استثماريتين فى مدينة دمياط الجديدة يُمكن من خلالهما إضافة 2200 غرفة فندقية، كما توجد فرصة استثمارية للنشاط الفندقى فى مدينة غرب بورسعيد بإمكانها إضافة 1200 غرفة فندقية، وقطعة أرض فى أسوان الجديدة يمكن استغلالها لإقامة 1200 غرفة فندقية.

وأضاف: من بين الفرص الاستثمارية المقترحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البرج الأيقونى، الذى سيتيح نحو 485 غرفة فندقية، ويتميز باعتباره ضمن المنطقة المركزية للمال والأعمال، هذا إلى جانب قطعتى أرض بمنطقة القاهرة الجديدة، ومن المستهدف أن يصل عدد الغرف الفندقية من المشروعات المقترح اقامتها على هذه الاراضى إلى 1700 غرفة.

وتطرق "الشربينى" إلى الفرص المتاح بكل من مدن السادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر، حيث من المستهدف بناء نحو 580 غرفة فندقية، وكذا فى مدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط، التي يوجد بها فرصة استثمارية من الممكن أن تتيح نحو 250 غرفة فندقية.

كما عرض الوزير فرص الاستثمار بالأراضي التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، منها على سبيل المثال عدة قطع أراض على البحر الأحمر.