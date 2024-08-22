تامر أمين عن أزمة محمد فؤاد: "ما نقدرش نجزم مين الغلطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي تامر أمين، على واقعة المشاجرة التي نشبت بين الفنان محمد فؤاد، وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي، وذلك خلال تواجده بها مساء أمس.

وقال أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "الفيديوهات اللي انتشرت لم تنقل ملابسات المشاجرة من البداية لكنها نقلت الجزء الأخير من الخناقة، محدش يقدر يجزم مين اللي غلطان لأننا ما شوفناش بداية المشاجرة والأسباب التي أدت إلى حدوثها من الأساس".

وتابع تامر: "محمد فؤاد بيقول إنه كان داخل المستشفى مع أخوه اللي مصاب بجلطة وكان بيسأل الدكتور عن حالة شقيقه والدكتور مردش عليه وتحدث معه بطريقة غير لائقة".

وأضاف: "الرواية الثانية من جانب الأطباء أشارت إلى أن محمد فؤاد كان منفعلا، وأنه هو المتسبب في المشاجرة، لكن إحنا ما شوفناش أسباب نشوب المشاجرة من الأساس، وتحقيقات النيابة هي التي ستظهر حقيقة ما حدث".