الارشيف / أخبار مصر

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور الضبعة

0 نشر
0 تبليغ

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي أعلى محور الضبعة نطاق محافظة الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمحيط مشروع سوديك.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سيارة سيارة سوزوكي بالطريق قادمة من الطريق الأوسطي في طريقها للطريق الدائري اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

فقدان السائق السيطرة على عجلة التحكم نتج عنه انقلاب السيارة مما أسفر عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

جنب ونش تابع لإدارة المرور السيارة المنكوبة وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements