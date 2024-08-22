بعد تخفيف حكم السائق.. أول تحرك من محامي حبيبة الشماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أكد محمد الأمين، محامي طالبة الشروق حبيبة الشماع، أنه سيتقدم بطلب للنيابة العامة لتقديم مذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بتخفيف عقوبة سائق أوبر.

قال "الأمين" في تصريح خاص لمصراوي، إن الحق المدني لن يتم وفقه بعد صدور قرار المحكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة عاقبت المتهم على التعاطي وقيادة السيارة تحت تأثير المخدر وليس محاولة الخطف بالإكراه.

أضاف "استياء من أسرة الفتاة بشأن الحكم الصادر "حبيبة ماتت حقها فين .. أسرتها في حالة يرثي لها ربنا يكون في عونهم".

كانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، قضت اليوم الخميس، ببراءة المتهم من تهمة خطف المجني عيها حبيبة الشماع، وتخفيف عقوبته من السجن 15 سنة إلى 5 سنوات عن حيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وأحالت النيابة العامة، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.