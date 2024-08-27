طلب إحاطة بمجلس النواب حول مقايسات شركات الغاز الوهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر بشأن مقايسات شركات الغاز.

وأضاف الجبلاوي خلال طلب الإحاطة المقدم أن مقايسات شركات الغاز لتوصيل الغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة أصبحت عائقًا لإيقاف هذه الصناعات، حيث إن المقايسات وهمية وتصل إلى ضعف ثمن المشروع، مما يهدد هذه الصناعات بالإيقاف.