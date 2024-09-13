أول امرأة مصرية تصل للفضاء.. من هي سارة صبري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، عبر فيس بوك فيديو لسارة صبري وعلقت عليه، بأنها «أول امرأة مصرية تصل الفضاء وصممت تحقق أي هدف تسعى إليه».

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن سارة صبري التي تعد أول امرأة مصرية وعربية تصل إلى الفضاء:

-ولدت في 23 مايو 1993.

-حصلت على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

-حصلت على الماجستير في الهندسة الطبية الحيوية من ديميلانو بإطاليا.

- أسست منظمة Deep Space وهي مبادرة غير ربحية.

-اشتهرت بأنها أول امرأة مصرية وعربية تصعد إلى الفضاء.

- في 4 أغسطس 2022، طارت على متن رحلة بلو أوريجن NS-22، وهي رحلة شبه مدارية وصلت إلى ارتفاع 107 كم (66 ميلًا) فوق مستوى سطح البحر.

- في عام 2022، أصبحت المصرية سارة صبري أول امرأة أفريقية، وأول امرأة عربية تذهب إلى الفضاء.

-تعمل حاليا للحصول على درجة الدكتوراه في علوم الفضاء الجوي من جامعة نورث داكوتا في الولايات المتحدة.

