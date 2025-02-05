شكرا لقرائتكم خبر عن ‏مسؤول فلسطينى: نرفض دعوات تهجير شعبنا.. هنا ولدنا وعشنا وسنبقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ على موقف القيادة الفلسطينية الثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام، مؤكدا رفض القيادة الفلسطينية لكل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من ارض وطنه، جاء ذلك في تدوينة على حسابه على منصة "إكس".

وكتب حسين الشيخ عبر حسابه الرسمي: هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا سنبقى.ونثمن الموقف العربي الملتزم بهذه الثوابت.

فيما أدانت حركة حماس بأشد العبارات وترفض تصريحات الرئيس الأمريكي ترمب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منه.

وأكدت حماس في بيان لها بأن تلك التصريحات عدائية للشعب الفلسطيني ولقضية فلسطين ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار.

وشددت حماس ان الشعب الفلسطيني وقواه الحية لن تسمح لأي دولة في العالم احتلال أرضه أو فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني الذي قدًم أنهاراً من الدماء لتحرير الأرض من الاحتلال ولإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

دعت حماس الإدارة الأمريكية والرئيس ترمب إلى التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني الفلسطيني في أرضه.

دعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى الانعقاد العاجل لمتابعة تلك التصريحات الخطيرة، واتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.