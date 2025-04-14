شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس كوريا الجنوبية السابق لحضور الجلسة الأولى من محاكمته الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الكوري الجنوبى السابق يون سيوك-يول إلى محكمة في سيئول اليوم الاثنين لحضور أول جلسة من محاكمته بتهمة التمرد المتعلقة بمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.

وصل يون إلى محكمة منطقة سيئول المركزية عبر موقف السيارات تحت الأرض قبل الجلسة الأولى المقررة في الساعة العاشرة صباحًا.

تم عزل الرئيس السابق من منصبه في 4 أبريل بعد أن أيدت المحكمة الدستورية عزله بسبب فرضه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.