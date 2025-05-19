بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه أولاد الشيخ بـ دار السلام في سوهاج

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محافظ سوهاج، اللواء عبدالفتاح سراج، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه «أولاد الشيخ» النقالي الارتوازي بمركز دار السلام، بعد الانتهاء من تطويرها وتحويلها من محطة ارتوازية «جوفية» إلى محطة «نقالى» جوفية، بتكلفة إجمالية بلغت 9.5 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وحسين حبارير، رئيس مركز ومدينة دار السلام.

وأكد المحافظ، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة في قطاع البنية التحتية والمرافق، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة والإرتقاء بجودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن المحطة الجديدة تم تنفيذها ضمن برنامج استغلال الأصول غير المستغلة، الذي تتبناه المحافظة لترشيد النفقات وتيسير الإجراءات، حيث يعد ذلك من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بجودة مياه الشرب، وإجراء التحاليل المعملية للمياه في منازل المواطنين حال وجود أي شكاوى.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الطاقة التصميمية لمحطة مياه أولاد الشيخ قد تم زيادتها من 1800 متر مكعب / يوم، إلى 7560 متر مكعب / يوم، من خلال نقل عدد وحدتين نقالي من محطتي مياه الأبعادية بمركز جرجا، وجنوب المراغة، وذلك في إطار الاستغلال الأمثل للأصول غير المستخدمة.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب، إلى أن المحطة المطورة تخدم 9 آلاف نسمة بقرية أولاد الشيخ، وتمكنت من زيادة ضغوط المياه ومتوسط نصيب الفرد اليومي من المياه إلى 125 لترًا، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المائية للمواطنين وتحقيق استدامة الخدمة، منوهًا بأن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن جهود محافظة سوهاج لتوسيع وتحسين خدمات مياه الشرب بكافة قرى ومراكز المحافظة، بما يعزز جهود التنمية ويرفع من جودة الحياة للمواطنين.