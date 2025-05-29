شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة لمهربى المواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لنجاحات قوات حرس الحدود فى توجيه الضربات القاصمة للعناصر المهربة خلال الفترة الماضية، ونتيجة لتكثيف أعمال جمع المعلومات وإجراءات التأمين على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة .



نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضربة قوية لمهربى المواد المخدرة ومروجيها حيث تمكنت من ضبط عربة نقل محملة بكمية من الخضروات عثر بداخلها على عدد( 6047) لفافة هيدرو بإجمالى وزن ( 6123 ) كجم، وعدد (66147) قطعة حشيش بإجمالى وزن (6614) كجم مخبأين داخل العربة والتى كانت معدة لإغراق المجتمع المصرى بسمومها، حيث تم اكتشافها بواسطة أطقم التفتيش باستخدام أحدث أجهزة الكشف عن المهربات بجهة نفق الشهيد أحمد حمدى وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليار ومائتى مليون جنيه تقريبًا، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .



يأتى ذلك استمرارًا للجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى.