شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيئة الوطنية" تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدنى مصرية لمتابعة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول طلبات 13 منظمة مجتمع مدني مصرية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وهي:

1. مؤسسة نبراس السلام للتنمية.

2. مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان.

3. جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية.

4. المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان (الإسماعيلية).

5. مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

6. جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان.

7. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سوهاج).

8. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر).

9. مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية.

10 .جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات.

11. مؤسسة إنسان حول العالم.

12. جمعية العفو المصرية للتنمية.

13. جمعية التحالف المدني لحقوق الإنسان.

وفتحت لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، أبوابها منذ قليل، وذلك فى اليوم الثالث من فتح باب الترشح لعضوية المجلس الذى يستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وانتظم العمل بلجان تلقى أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم رصدها أى معوقات أو صعوبات واجهت الراغبين فى الترشح خلال اليوم الثاني.

وتتمثل الأوراق والمستندات المطلوبة بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا بالنسبة للذكور، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، والتوقيع على النماذج التى أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وعقب غلق باب الترشح تقوم لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، في التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة المحددة وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.