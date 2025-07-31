وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بمركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس في جلسة حوارية مع قيادات من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن بحضور خبراء ومتخصصين من مختلف مراكز الفكر الامريكية، تحت عنوان: "مفترق استراتيجي: استجابة مصر للتحديات الإقليمية المتصاعدة."

شهدت الجلسة تبادلًا للآراء والتقديرات حول الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأمريكية، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مستجدات الأوضاع في غزة، والسودان، وليبيا، وسوريا، إضافة إلى التحديات في البحر الأحمر والأمن المائي. وقد استعرض الوزير عبد العاطى محددات الموقف المصرى من الأزمات الإقليمية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.