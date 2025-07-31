شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز إننا ندرك دور مصر المركزي في المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح لإكسترا نيوز أنه على مصر ألا تلتفت للأصوات التي تشكك في دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.