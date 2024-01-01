الخليج اليوم .. شاهد احتفالات الرياض بالعام الجديد 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

احتفلت العاصمة السعودية الرياض، ليل الاثنين باستقبال العام الجديد 2024 بالعديد من الفعاليات وإطلاق الألعاب النارية في سماء المملكة.

ويشهد موسم الرياض عروض الألعاب النارية المبهرة في أماكن مختلفة من العاصمة، خاصة برج المملكة وبوليفارد الرياض ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

إلى هذا، بدأ سكان العالم الذين يتجاوز عددهم حالياً ثمانية مليارات نسمة يستقبلون العام الجديد الذي يحملونه آمالهم بالسلام والحدّ من ارتفاع تكاليف المعيشة وحلّ النزاعات في العالم.

ويودّع المحتفلون في مختلف أنحاء العالم العام 2023 المضطرب والأكثر حرّا على الإطلاق، والذي تميّز بصعود الذكاء الاصطناعي لكن طُبع أيضا بحربين داميتين في غزة وأوكرانيا، وبأزمة المناخ.

وكان المواطنون في نيوزيلاندا من أوائل المحتفلين في العالم بقدوم العام الجديد، إذ أقيم عرض للألعاب النارية في مدينة أوكلاند وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة الملبدة بالغيوم.