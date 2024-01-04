الحكومة اليمنية تعلن تأجيل مفاوضات الأسرى في الأردن لأجل غير مسمى

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي اليمني ماجد فضائل لوكالة أنباء العالم العربي، إن "فريق جماعة الحوثي المفاوض رفض إجراء المفاوضات فيما يخص تبادل إطلاق سراح الأسرى".

وأضاف أن "فريق الحوثي لم يقدم سببا واضحا لرفض المشاورات التي كان مزمعا انعقادها في الأردن خلال الأسبوع الجاري"، مشيرا إلى أن "رفض الحوثي إجراء المشاورات حسب الجدول المحدد مسبقا يرجع إلى أن الجماعة ربطت بين مشاورات الملف الإنساني الخاص بالأسرى وملف مشاورات السلام العامة ومشاورات الملف السياسي، والتي تجرى بين الحكومة والجماعة بوساطة سعودية عمانية".

2 يناير, 10:40 GMT

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق اليوم، الاستعداد للمشاركة في جولة جديدة للمفاوضات مع الحكومة اليمنية في ملف الأسرى والمحتجزين على خلفية الصراع، شريطة حصولها على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ اتفاقات سابقة.

وقال رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ليس لدينا مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى إذا حصلنا على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها".

وأضاف: "أما مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ، كما هو حاصل من جانب المرتزقة [في إشارة إلى الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية] فهذا إنما يعقد الملف ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين".

2 يناير, 18:43 GMT

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، اختتمت مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في ملف الأسرى استضافتها عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى الماضي من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى تضم 1400 أسير، إلا أنها لم تعقد.

وتعثرت في مايو/ أيار الماضي، جهود تنفيذ زيارات متبادلة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى سجون ومراكز اعتقال الطرفين في صنعاء ومأرب [شمال شرقي اليمن]، تمهيداً لإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى، وذلك بعد اشتراط الوفد الحكومي، كشف مصير عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر الأحزاب في اليمن محمد قحطان، المحتجز لدى الجماعة منذ 5 نيسان/ أبريل 2015.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 17 أبريل الماضي، تنفيذ اتفاق توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سويسرا في مارس/ آذار الماضي، بالإفراج عن نحو 887 أسيراً، مؤكدة أنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".

أمس, 18:51 GMT

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

ويعاني البلد العربي للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.