الخليج اليوم .. بعد عفوه عن ابنها في ساحة القصاص.. قبيلة سعودية تهدي 6 سيارات فاخرة لأب مكلوم (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وثق مقطع فيديو متداول أحد أفراد قبيلة حرب في السعودية وهو يقدم لحميد القريقري هدايا بينها 6 سيارات فاخرة من نوع "جيب لكزس"، بعد عفوه عن ابن القبيلة مترك القحطاني في ساحة القصاص.

وسلم أحد أفراد القبيلة مفاتيح السيارات للقريقري قائلا: "هذه الهدايا مقدمة من قبيلة حرب، تكريما لكم وبيض الله وجيهكم".

وعلى مدار سنوات مضت، تصدرت قصة أحمد القريقري ومترك القحطاني عناوين الصحف وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منذ وقوع جريمة قتل القحطاني للقريقري خلال مشاجرة نشبت في حي الحمدانية بجدة عام 2019، حيث كان المجني عليه يدافع عن إحدى الفتيات التي تعرضت للتحرش.

وكان من المقرر تنفيذ حكم القصاص في القحطاني يوم 25 ديسمبر الماضي، لكن ما حدث أثار دهشة الجميع، حيث عفا والد أحمد القريقري عن الجاني في ساحة القصاص، قبل لحظات من تنفيذ الحكم قائلا: "لقد عفوت عنك من أجل والدتك وحفظا لحياتك".