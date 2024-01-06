شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل عراقية تستهدف قاعدتى التنف والشدادى الأمريكيتين فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل عراقية مسلحة إنها استهدفت قاعدتى التنف والشدادى الأمريكيتين فى سوريا بطائرات مسيّرة.

وذكر بيان مقتضب لما تعرف بفصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، أن القصف جاء رداً على "مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة"، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع.

وتعهدت الفصائل العراقية في البيان بمواصلة استهداف القواعد الأمريكية.