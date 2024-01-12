مراسل "الخليج 365": هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في دير الزور، أن انفجارات عنيفة دوت في قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" بريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية دكت القاعدة ومحيطها، ظهر اليوم الجمعة.

وأضاف المراسل أن "الدفاعات الجوية الأمريكية حاولت التصدي للهجوم الصاروخي عبر مضاداتها الأرضية والجوية، دون جدوى"، موضحا أن "سلاح الجو الحربي والمروحي التابع لجيش الاحتلال الأمريكي، بدأ في هذه الأثناء، بالتحليق في أجواء البلدات المحيطة بقاعدتيه("كونيكو" و"العمر") المتواجدتين في المنطقة، مع فتح جدار الصوت.

والهجوم الجديد هو الـ20 من نوعه الذي يدك القاعدة، خلال الشهرين الماضيين، والرابع خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

10 يناير, 14:36 GMT

وكانت قوات الجيش الأمريكي، قد أجرت صباح يوم الثلاثاء الماضي 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية للتصدي لهجمات جوية محتملة على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي.

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقًا من قاعدة "التنف" بريف حمص على الحدود (السورية- الأردنية - العراقية)، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 122 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.