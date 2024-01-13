اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي إسرائيلي متواصل على مدينة خان يونس في الضفة الغربية

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وأضاف، نقلا عن مصادر طبية، أن "6 قتلى وعدد من المصابين الفلسطينيين وصلوا مجمع ناصر الطبي في المدينة نتيجة الاشتباكات والقصف الإسرائيلي المتواصل منذ صباح اليوم".
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 135 شهيدا و312 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية".
وأوضحت الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 23843 شهيدا، و60317 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
واعتبرت أن "جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تجعله الأكثر إجراما ودموية عبر التاريخ".
كما أشارت الوزراة إلى أن "الإبادة الجماعية جعلت واحدا من بين 20 مواطن في قطاع غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.