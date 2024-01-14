شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يطلع المبعوث الأممى على انتهاكات "الدعم السريع" ضد الدولة ومؤسساتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي - في بيان اليوم - إن البرهان قدم لدى لقائه اليوم ببورتسودان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، شرحا وافيا للتطورات التي حدثت بالبلاد فى مرحلة ما قبل الحرب، وأثنائها وما بعدها.

كما تطرق رئيس مجلس السيادة بالسودان إلى مساعي الحل السلمي، مؤكدا التزام الحكومة بالتحول الديمقراطي والفترة الانتقالية التي تنتهى بالانتخابات العامة.

واستعرض رئيس مجلس السيادة مخرجات منبر جدة ومبادرات دول الجوار والإيجاد رغم التدخلات الإقليمية والدولية في نتائج القمة الأخيرة.

من جانبه.. أعرب لعمامرة عن تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها بتضافر جهود السودانيين.

وأوضح العمامرة أنه أجرى مشاورات خلال هذه الزيارة مع عدد من المسئولين وشرائح المجتمع المدني، مضيفا أن هذه اللقاءات أسهمت كثيرا في إطلاعه على حقائق الأوضاع بالسودان وعلى وجهة النظر الرسمية السودانية تجاه بعض المبادرات الرامية للحل السلمي وإطلاق عملية سلام تؤدي للحل المنشود الذي يسمح للشعب السوداني في استعادة الحياة الكريمة في ظل دولة مستقلة ذات سيادة تؤدي دورها في القارة الأفريقية والعالم العربي والساحة الدولية.

وأضاف العمامرة: "خرجت من هذا اللقاء مع رئيس المجلس السيادي مزوداً بمعلومات دقيقة ومفيدة حول موقف الدولة السودانية تجاه عدد من الملفات"، مؤكداً أنه سيعمل جاهدا مع كل الأطراف لبلورة الدور الإيجابي للأمم المتحدة في هذا الصدد.