شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع رئيس إقليم كردستان حل الملفات والقضايا وفق الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني حلّ الملفات والقضايا بين الحكومة والإقليم وفق الدستور، بما يضمن تجنيب المواطنين، في محافظات الإقليم، أي ضرر، أو تحمّل تبعات التحديات التي تعتري الملفات الإدارية والمالية والاقتصادية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - مجمل القضايا والملفات على المستوى الوطني، وآخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، والتأكيد على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه استدامة الاستقرار، والحرص المطلق على سيادة العراق تحت مختلف الظروف.