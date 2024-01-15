رئيس البرلمان العراقي يدعو الحكومة لتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد– الخليج 365. واعتبر المندلاوي أن حادثة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بضربة جوية قرب مطار بغداد عام 2020 مثلت "منطقا عدوانيا وحشيا لا تحكمه ضوابط أو قيم".

وأصدر المكتب الإعلامي للمندلاوي بيانا قال فيه أن "رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي دعا السلطة التنفيذية إلى تطبيق القرار التشريعي رقم (18) لسنة 2020، الصادر عن مجلس النواب والقاضي بإخراج قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية، لأن هذا القرار يمثل إرادة الشعب عبر ممثليه الذين اجمعوا على ذلك"، مشددا ان "مجلس النواب على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للحكومة في سبيل ذلك".

جاءت تلك الدعوة خلال الحفل السنوي الرابع في ذكرى "شهادة قادة النصر" الذي أقامه مجلس النواب العراقي اليوم تحت شعار (قادة النصر .. نهج وقدوة).

13 يناير, 16:34 GMT

وأضاف البيان، أن "حادثة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني، كانت منعطفاً خطيراً على بلدنا العزيز، وانتهاكاً سافراً لسيادة العراق والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومثلت منطقاً عدوانياً وحشياً لا تحكمه أي ضوابط أو قيم ".

وكان البرلمان العراقي، قد صوت، مطلع عام 2020، لإلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وكذلك طلب مساعدة التحالف الدولي ضد داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب، وذلك بعد الضربة الجوية الأمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، والتي أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس.