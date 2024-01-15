رئيس البرلمان العراقي يدعو الحكومة لتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد

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جاءت تلك الدعوة خلال الحفل السنوي الرابع في ذكرى "شهادة قادة النصر" الذي أقامه مجلس النواب العراقي اليوم تحت شعار (قادة النصر .. نهج وقدوة).
13 يناير, 16:34 GMT
وأضاف البيان، أن "حادثة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني، كانت منعطفاً خطيراً على بلدنا العزيز، وانتهاكاً سافراً لسيادة العراق والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومثلت منطقاً عدوانياً وحشياً لا تحكمه أي ضوابط أو قيم ".
وكان البرلمان العراقي، قد صوت، مطلع عام 2020، لإلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وكذلك طلب مساعدة التحالف الدولي ضد داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب، وذلك بعد الضربة الجوية الأمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، والتي أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس.