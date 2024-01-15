مراسل "الخليج 365": إصابات مباشرة برشقة صاروخية استهدفت الجيش الأمريكي في قاعدة "كونيكو" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في دير الزور أن رشقة صاروخية استهدفت بعد ظهر اليوم، الجيش الأمريكي في قاعدة حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن أعمدة الدخان بدأت في هذه الأثناء بالتصاعد من داخل الحقل، ما يؤشر إلى تحقيق إصابات مباشرة جراء القصف.

أمس, 18:55 GMT

وأوضح المراسل نقلا عن شهود عيان من سكان القرى والبلدات المجاورة لحقل "كونيكو" بأن المضادات الجوية والأرضية التابعة للقوات الأمريكية فشلت بشكل ذريع في صد الهجوم الجديد الذي يأتي بعد ساعات على استهدافها برشقة صاروخية سابقة.

وفور الهجوم، شهدت القاعدة استنفار كاملا لقوات الاحتلال الامريكي داخل القاعدة، بالتزامن مع تحليق مكثف الطيران الحربي والمروحي في أجواء القرى والبلدات المحيطة.

وكان قد أفاد مراسل "الخليج 365" في سوريا، يوم أمس الأحد، بدك الجيش الأمريكي في قاعدة "كونيكو" بواسطة صواريخ، وطائراته تستهدفت مواقع لحلفاء الجيش السوري قرب مطار دير الزور العسكري.

وأكد مراسل "الخليج 365" سقوط 3 صواريخ داخل قاعدة الجيش الأمريكي في معمل غاز كونيكو شمالي دير الزور، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية في القاعدة، هو الهجوم الــ 24 خلال الــ 60 يوماً الماضية الذي تتعرض له القاعدة.‍‍‍‍