الخليج اليوم .. بعد استهداف البريطانية بمسيرة.. هجوم حوثي على سفينة أميركية بالصواريخ في خليج عدن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت ميليشيات الحوثي عن استهداف السفينة الأميركية "جينكو بيكاردي" بالصواريخ في خليج عدن وذلك بعد وقت قصير من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها تقريرًا عن حادث على بعد 60 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن "طائرة مسيرة استهدفت سفينة على بعد 60 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن في اليمن".

وأوضحت الهيئة، أن "طاقم السفينة المستهدفة جنوب شرقي عدن أبلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقًا".

وقال المركز التنسيقي للرحلات التجارية البحرية البريطاني في بيان له، يوم الأربعاء، إن السفينة أصيبت بطائرة مسيرة جنوب شرقي عدن.

وأكد المركز التنسيقي فتح التحقيق في الحادث، داعيا السفن الأخرى إلى إبداء الحذر أثناء المرور بالمنطقة وإرسال تقارير في حال حدوث أي شيء طارئ.

إدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب

وأعادت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستسمح بإجراء بعض العمليات، مع ميليشيات الحوثي مثل العمليات ذات البعد الإنساني، وهذا بعد إدراج الحركة الوشيك ضمن قائمة الإرهاب.

ونشرت يوم الأربعاء خمسة تراخيص على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية تسمح بعدد من العمليات ذات الصلة.

ومن جانبها توعدت الخارجية الأميركية الخارجية بفرض عقوبات على كل من يدعم الحوثيين، مشيرة إلى أنهم عززوا من قدرتهم بعد شطبهم من قائمة الإرهاب في أول مرة.

التصنيف يؤثر على إيران

وفي هذا السياق قال مسؤول أميركي للصحافيين إن هذا التصنيف "يؤثر على إيران ويصعّب عليها مواصلة الدعم للحوثيين، الذي إذا استمر ستكون له عواقب حقيقية".

وسيصبح هذا التصنيف نافذاً بعد 30 يوماً، أي في الـ16 من شهر فبراير المقبل. وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية للصحافيين إن العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوماً ويمكن إلغاؤه "في حال أوقف الحوثيون هجماتهم".

وأضاف المسؤول الأميركي: "وجهنا تهديدات متكررة للحوثيين بوقف الهجمات (على السفن التجارية في البحر الأحمر).. لكنهم لم يرتدعوا".

وذكّر بأن "الولايات المتحدة أطلقت "عملية حراس الرخاء"، وهي تحالف يضم أكثر من 20 دولة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة الدولية وردع الهجمات في البحر الأحمر".