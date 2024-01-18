الخليج اليوم .. جولة رابعة من الضربات الأميركية ضد الحوثيين بالحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال مسؤول أميركي لشبكة CBS الأميركية إن الولايات المتحدة شنت جولة رابعة من الضربات على ميليشيات الحوثي فجر الخميس، في أقل من أسبوع، وسط استمرار استهدافها للسفن المارة في البحر الأحمر.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لمليشيات الحوثي أن قصفاً أميركياً بريطانياً استهدف عدداً من المحافظات اليمنية، بينها الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.

ونقلت شبكة إن.بي.سي عن مسؤولين عسكريين أميركيين قولهم إن الضربات الجديدة ضد الحوثيين"استباقية".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن البحرية الأميركية أطلقت صواريخ توماهوك لتدمير مواقع إطلاق صواريخ حوثية.

وشنت الولايات المتحدة أول جولتين من الضربات بين 11 و12 يناير، واستهدفت مواقع للحوثيين بينها منشأة رادار ومواقع صواريخ.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" أن الجيش الأميركي أطلق موجة من الهجمات الصاروخية من سفن وغواصات ضد مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

هجوم مسيرة حوثية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية تعرض السفينة الأميركية "جينكو بيكاردي" لأضرار مادية دون إصابات بهجوم مسيرة حوثية في خليج عدن حيث تواصل حاليا إبحارها نحو وجهتها.

يأتي ذلك فيما أعلنت ميليشيات الحوثي عن استهداف السفينة الأميركية في خليج عدن وذلك بعد وقت قصير من إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها تقريرًا عن حادث على بعد 60 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن "طائرة مسيرة استهدفت سفينة على بعد 60 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن في اليمن".

وأوضحت الهيئة، أن "طاقم السفينة المستهدفة جنوب شرقي عدن أبلغ عن بنشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقًا".